قوات النظام السوري تستعد لعملية ضخمة في دوما

الشارقة 24 – رويترز:



كشفت صحيفة موالية للحكومة السورية، يوم الأربعاء، أن القوات الحكومية السورية، تستعد لعملية ضخمة في دوما، آخر مدينة يسيطر عليها مسلحو المعارضة في الغوطة الشرقية، ما لم تقبل جماعة جيش الإسلام بتسليم المنطقة.



وتتفاوض الجماعة بشأن مدينة دوما مع روسيا الحليف الرئيسي للرئيس السوري بشار الأسد، لكن قائداً في تحالف يقاتل دعماً للأسد، قال الأربعاء إن المحادثات توقفت.



في غضون ذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن القوات الحكومية السورية استأنفت القصف المدفعي على دوما، حيث سمع دوي انفجارات.



وتغادر قوافل تقل مقاتلي المعارضة في أجزاء أخرى من الغوطة الشرقية باتجاه مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة بعد أن دحرتهم القوات الحكومية المدعومة من روسيا، ويتوجه المغادرون إلى شمال غرب البلاد، بموجب اتفاقات إجلاء تعيد دفة السيطرة إلى الأسد.



وسيكون سقوط دوما أسوأ هزيمة تتكبدها المعارضة منذ 2016، ليخرجها من آخر أكبر معقل لها قرب العاصمة، وسيحمل أيضاً دلالة رمزية قوية.



وغادر الآلاف منطقة الغوطة، في طريقهم إلى أراض تسيطر عليها المعارضة قرب الحدود التركية، في ثالث مجموعة تخرج بموجب اتفاق توسطت فيه روسيا لتسليم الجيب القريب من العاصمة دمشق للحكومة السورية.



وقال المرصد إن نحو 7000 شخص، أغلبهم مقاتلون من المعارضة وأسرهم، غادروا في مئة حافلة الثلاثاء، ودخلت حافلات أخرى الغوطة الشرقية تمهيداً لإجلاء المزيد.