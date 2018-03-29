إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات الرئاسة المصرية

الشارقة 24 - د ب أ:



أغلقت مراكز الاقتراع في انتخابات الرئاسة المصرية، مساء الأربعاء، أبوابها في اليوم الثالث والأخير.



وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم تمديد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، لمدة ساعة واحدة لتنتهي في العاشرة مساء الأربعاء، بدلاً من التاسعة، لإتاحة الفرصة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.



وانطلق سباق الانتخابات يوم الإثنين الماضي، في ظل إقبال كثيف من الناخبين في عدة محافظات، بإشراف قضائي كامل، وتأمين من جانب قوات الجيش والشرطة.



ويتنافس على منصب الرئيس مرشحان، الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى إلى فترة ثانية من أربع سنوات، ورئيس حزب الغد "ليبرالي"، موسى مصطفى موسى.



ويبلغ عدد مراكز الاقتراع 13 ألفاً و687، تحت إشراف 18 ألفاً و678 قاضياً، بمعاونة 103 آلاف موظف.



وبدأت عملية فرز أصوات الناخبين، التي يحق فيها لنحو 59 مليون ناخب داخل البلاد، التصويت في جميع المحافظات، بينما أدلى المصريون في الخارج بأصواتهم في الفترة ما بين 16 و18 مارس الجاري.



ومن المقرر، أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية في 2 إبريل المقبل.