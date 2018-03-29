تركيا تهدد باجتياح منبج وشرق الفرات في سوريا

الشارقة 24 – رويترز:



أعلن مجلس الأمن القومي التركي، يوم الأربعاء، أن أنقرة ستتخذ إجراء إذا لم ينسحب مسلحون على الفور من منطقة منبج السورية، ومناطق تقع شرق الفرات.



وهددت تركيا، التي اجتاحت مدينة عفرين بشمال سوريا، الأسبوع الماضي، بعد عملية استمرت شهرين ضد وحدات حماية الشعب الكردية، مراراً بتوسيع نطاق عملياتها شرقاً إلى منبج، حيث تتمركز قوات أميركية.



وينطوي توسيع نطاق الحملة العسكرية التركية، إلى مناطق أكبر يسيطر عليها الأكراد إلى الشرق، وهو ما تعهد به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على خطر حدوث مواجهة بين البلدين الشريكين في حلف شمال الأطلسي، واللذين توترت علاقتهما بسبب السياسة الأميركية في سوريا وقضايا أخرى.



وقال بيان للمجلس الذي يرأسه أردوغان: "خلال الاجتماع ذكرنا أن على المسلحين في منبج الخروج من المنطقة، وإلا فلن تتردد تركيا في اتخاذ زمام المبادرة بنفسها، مثلما فعلت في مناطق أخرى".



وذكر البيان أن النهج ذاته ينطبق على المسلحين في الأراضي السورية شرقي الفرات، دون أن يذكر تفاصيل بشأن المنطقة التي ينطبق عليها ذلك.



وقال المجلس إنه يتوقع أن تمنع الحكومة العراقية عمليات حزب العمال الكردستاني في العراق، وخاصة في بلدتي سنجار وقنديل، وأضاف أنه إذا لم يكن هذا ممكناً، فإن تركيا ستمنعها بنفسها.



وأوضح البيان، أنه إلى جانب سوريا "تتوقع تركيا من العراق منع عمليات المنظمة الانفصالية في أراضيها، وفي حالة عدم حدوث ذلك، فإن تركيا ستمنعها بنفسها".