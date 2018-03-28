الجاليات الإسلامية في أستراليا تدين إطلاق "صواريخ" تجاه السعودية

الشارقة 24 – واس:



استنكرت الجاليات الإسلامية بأستراليا، بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن والمدعومة من إيران صواريخ باليستية باتجاه عدد من المدن في السعودية.



وقال رئيس الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية الدكتور راتب جنيد في بيان، إن الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية يدين هذه العملية الإجرامية، مبيناً أن استهداف المدنيين بهذه الصواريخ يعد استهتاراً بالقيم والقوانين الدولية.



ورفض البيان العبث الإيراني الغاشم ومحاولات المس بأمن واستقرار المملكة وبلاد الحرمين الشريفين، وما تمثله من مكانة إسلامية لدى المسلمين في العالم.



من جهتها أعربت جمعية اتحاد المسلمين بأستراليا عن استنكارها وإدانتها الشديدة لاستهداف المدن والتجمعات السكنية بصواريخ باليستية من قبل الميليشيات الحوثية الانقلابية في اليمن والمدعومة من إيران.