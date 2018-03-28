مقتل قيادي بـ "القاعدة" في غارة أميركية بليبيا

الشارقة 24 – رويترز:





أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، يوم الأربعاء، أن أحد متشددين قتلا في غارة جوية أميركية في ليبيا، السبت الماضي، كان مسؤولاً كبيراً في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.

وكان الجيش الأميركي، قد أقر في وقت سابق، بتنفيذ الضربة لكن لم يكشف عن أهدافها سوى يوم الأربعاء.

وقال الجيش الأميركي في بيان: إن موسى أبو داود المسؤول الكبير في القاعدة، درب مجندين في ليبيا على تنفيذ هجمات بالمنطقة.

وذكرت قيادة الجيش الأميركي في إفريقيا، أنه وفر دعماً لوجستياً مهماً وتمويلاً وأسلحة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، الأمر الذي مكن التنظيم من تهديد ومهاجمة المصالح الأميركية والغربية في المنطقة.

وضربت الغارة مشارف مدينة أوباري، ونفذت بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً والمتمركزة في طرابلس.