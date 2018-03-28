"أمانة وزراء الداخلية العرب" تدين "صواريخ الحوثي" على السعودية

الشارقة 24 – وام:

استنكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بشدة إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية على المملكة العربية السعودية، بهدف ترويع المدنيين وتعريض حياتهم للخطر.

وقال بيان للمجلس "إن الأمانة العامة إذ تدين بكل حزم هذه العملية النكراء التي ترقى إلى جريمة حرب تعلن تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية في الإجراءات التي تتخذها لضمان أمن مواطنيها والمقيمين على أرضها ومواجهة التطرف والإرهاب".

وأعربت الأمانة العامة لوزراء الداخلية العرب، عن ارتياحها البالغ لأداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية السعودية الباسلة وقدرتها على إجهاض كل المخططات الإرهابية.