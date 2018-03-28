هادي يدعو إلى وضع حد للتدخلات الإيرانية

الشارقة 24 - د ب أ:

دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، يوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته، تجاه ما يقوم به الحوثيون في اليمن، ووضع حد للتدخلات الإيرانية في بلاده والمنطقة، وإلزامها بذلك.

وعرض هادي، خلال لقاء جمعه بسفير الولايات المتحدة لدى اليمن ماثيو تولر، في الرياض، التحديات التي تواجهها بلاده، في ظل استمرار اعتداءات الميليشيات الانقلابية على الشعب، ودول الجوار بدعم من إيران، ضاربة عرض الحائط بالقرارات الأممية.

وأشار إلى الاعتداء الإجرامي الأخير الذي قامت به ميليشيات الحوثي، والمتمثل بإطلاق عدد من الصواريخ الباليستية على العاصمة السعودية، ومدن أخرى آهلة بالسكان، والذي يؤكد إرهاب الميليشيات الانقلابية، واستمرار دعم إيران لتلك الميليشيات الحوثية، وانتهاكها القرارات الدولية.

وجدد الرئيس اليمني، دعم حكومته للجهود التي تهدف إلى تحقيق السلام الدائم، والقائم على المرجعيات الثلاث، المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، والقرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها القرار رقم 2216.

وأشاد بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة، إلى جانب اليمن في مكافحة الإرهاب، وتقديم المساعدات الإغاثية، ووقوفها إلى جانب الشرعية الدستورية، وإحلال السلام، وإنهاء الحرب في تجسيد عملي.

من جهته، أكد السفير الأميركي، موقف حكومة بلاده الداعم لليمن، والشرعية الدستورية، والرافض للتدخلات الإيرانية في المنطقة.