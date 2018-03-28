محمد بن سلمان يؤكد أهمية تطبيق مبادئ الأمم المتحدة وسيادة القانون

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أهمية تطبيق مبادئ الأمم المتحدة وسيادة القانون، مشيراً إلى أن المشكلات في الشرق الأوسط هي مع الأفكار التي لا تؤمن بمبادئ الأمم المتحدة وتنتهك بشكل صارخ كل قوانين وأعراف الأمم المتحدة في تدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وفي الترويج لأيدولوجيات عابرة للحدود ‏ليس لها علاقة بالمصالح الوطنية.

وقال ولي العهد السعودي عقب لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، الثلاثاء، في نيويورك، إن المملكة تدافع عن مصالحها وتحافظ على أمنها وتعمل مع حلفائها في الشرق الأوسط ‏لأجل أمن المنطقة واستقرارها، مشدداً على حرص المملكة على الحلول السياسية لأزمات الشرق الأوسط بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن السعودية عضو فعال ومساهم عبر التاريخ في حماية مصالح الأمم المتحدة وملتزمة بقوانينها منذ القدم.