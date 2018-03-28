رئيسا روسيا وتركيا يبحثان تطورات الأزمة السورية

الشارقة 24 – رويترز:

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، آخر تطورات الأوضاع الميدانية في سوريا.

ونقلت وكالة "أناضول" التركية للأنباء، عن مصادر بالرئاسة التركية، أن الجانبين ناقشا أيضاً الأوضاع في شمال سوريا، خاصة في مدينة عفرين، التي سيطرت عليها القوات التركية والجيش السوري الحر، الأسبوع الماضي، بعد دحر المسلحين الأكراد.

وأضافت أن الرئيسين بحثا الأوضاع في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وعمليات إجلاء المدنيين منها، مؤكدين ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات.