العراق يتعهد بحماية تركيا من هجمات "الكردستاني"

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، يوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة العراقية ستمنع المقاتلين الأكراد المتمركزين في شمال العراق، من شن هجمات عبر الحدود على تركيا.

وتعهد العبادي بذلك، في اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، بعد يوم من تهديد أنقرة بالتدخل المباشر، إذا ما فشلت العملية العراقية ضد المقاتلين المتمركزين في منطقة سنجار.

وتشكو تركيا منذ فترة طويلة، من أن مقاتلين من حزب العمال الكردستاني المحظور، يطلق لهم العنان للعمل من سنجار ضد أهداف تركية.

ونقل مكتب العبادي عنه قوله في الاتصال الهاتفي مع يلدريم: إن القوات المسلحة العراقية لديها تعليمات بمنع "أي مقاتلين أجانب"، من شن هجمات على تركيا عبر الحدود.

وقال موقع شبكة الإعلام العراقي الحكومي: إن عثمان الغانمي رئيس أركان الجيش العراقي كرر الرسالة نفسها أثناء جولة تفقدية قام بها الثلاثاء، للقوات المنتشرة في سنجار.

ونقل الموقع عنه قوله "قطعات الجيش العراقي تفرض سيطرتها التامة على جميع مناطق قضاء سنجار والشريط الحدودي".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد ذكر، يوم الإثنين، أن مدير المخابرات التركية سيلتقي بمسؤول عراقي، لبحث العملية العسكرية العراقية في منطقة سنجار العراقية، التي تقع على الحدود مع تركيا، إذ تقول أنقرة إن أكراداً مسلحين أقاموا قاعدة هناك.

وقال إردوغان إن تركيا ستفعل ما يلزم، إذا فشلت العملية العراقية في سنجار، ما أثار احتمال تدخل عسكري تركي مباشر.