مصرع أكثر من 20 "داعشياً" في العراق

من العمليات العسكرية للقوات العراقية في الأنبار، أرشيفية

الشارقة 24 – واس:



لقي أكثر من 20 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي مصرعهم، الثلاثاء، في عمليتين أمنيتين في العراق.



وأفاد مصدر أمني عراقي بأن 14 من عناصر التنظيم الإرهابي لقوا مصرعهم، ودمرت 3 مضافات، خلال عملية أمنية نفذتها قوة عراقية وبمشاركة طيران الجيش العراقي، مستهدفة موقعاً للتنظيم الإرهابي في منطقة "زور الكنعوص" الواقعة بين محافظتي نينوى وصلاح الدين.



من جهة أخرى، لقي 7 من عناصر التنظيم الإرهابي مصرعهم، نتيجة عملية عسكرية نوعية نفذتها قوة عراقية مشتركة في منطقة "الحفاير" الواقعة في محيط تلال حمرين شمال شرقي ب‍عقوبة، مركز محافظة ديالى، شمال شرقي بغداد.