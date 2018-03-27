خلال عملية أمنية

مصرع أكثر من 20 "داعشياً" في العراق

  • الثلاثاء 27, مارس 2018 في 7:52 ص
  • من العمليات العسكرية للقوات العراقية في الأنبار، أرشيفية
    من العمليات العسكرية للقوات العراقية في الأنبار، أرشيفية
أكد مصدر أمني عراقي أن أكثر من 20 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي مصرعهم، الثلاثاء، في عمليتين أمنيتين في العراق.

الشارقة 24 – واس:

لقي أكثر من 20 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي مصرعهم، الثلاثاء، في عمليتين أمنيتين في العراق.

وأفاد مصدر أمني عراقي بأن 14 من عناصر التنظيم الإرهابي لقوا مصرعهم، ودمرت 3 مضافات، خلال عملية أمنية نفذتها قوة عراقية وبمشاركة طيران الجيش العراقي، مستهدفة موقعاً للتنظيم الإرهابي في منطقة "زور الكنعوص" الواقعة بين محافظتي نينوى وصلاح الدين.

من جهة أخرى، لقي 7 من عناصر التنظيم الإرهابي مصرعهم، نتيجة عملية عسكرية نوعية نفذتها قوة عراقية مشتركة في منطقة "الحفاير" الواقعة في محيط تلال حمرين شمال شرقي ب‍عقوبة، مركز محافظة ديالى، شمال شرقي بغداد.