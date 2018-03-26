المالكي: إيران متورطة في دعم "الحوثي" بالصواريخ

الشارقة 24 – كونا:

عرضت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، الإثنين، صوراً وأدلة تثبت تورط إيران في تزويد الحوثيين بالصواريخ وأسلحة متطورة من خلال تهريبها عبر ميناء الحديدة، إضافة إلى نشر منظومة صواريخ (صياد) الإيرانية بمطار صنعاء الدولي، واستخدامه كثكنة عسكرية للتدريب.

وأكد المتحدث الرسمي لقوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان أن السعودية "تحتفظ بحق الرد على إيران في الوقت والمكان المناسبين، طالما استمرت في تزويد الحوثيين بالصواريخ لاستهداف المدن السعودية وزعزعة الأمن والاستقرار".

وشدد على أن إيران تنتهك بشكل صريح القانون الدولي والإنساني باستمرارها في تهريب الأسلحة لـ "الحوثيين" في اليمن التي اعتبرها أول جماعة إرهابية تمتلك هذا النوع من الصواريخ كاشفاً عن ضبط كميات من الأسلحة المهربة قبل وصولها إلى اليمن.