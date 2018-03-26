بدء انتخابات الرئاسة المصرية والسيسي يدلي بصوته

الشارقة 24 – رويترز:

قام الناخبون المصريون، الإثنين، بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة ولاية ثانية مدتها 4 سنوات.

وعرض التلفزيون لقطات ظهر فيها السيسي وهو يدلي بصوته داخل إحدى اللجان الانتخابية في مصر الجديدة في الدقيقة الأولى بعد فتح مراكز الاقتراع.

وينافس السيسي في هذه الانتخابات موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد الذي تقدم بأوراق ترشحه في الساعة الأخيرة قبل غلق باب الترشح.

ويدلى الناخبون داخل مصر بأصواتهم في أكثر من 13 ألف لجنة فرعية على مستوى البلاد أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء أسوة بتصويت المصريين في الخارج الأسبوع الماضي والذي استمر 3 أيام أيضاً.

وتقول الهيئة الوطنية للانتخابات إن نحو 59 مليوناً يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات.