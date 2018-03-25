بإسناد "التحالف"

الجيش اليمني يحرز تقدماً في "لحج" ويسيطر على "‏الشريجة"

  • الأحد 25, مارس 2018 في 11:47 م
فرضت قوات الجيش اليمني، سيطرتها على سوق ‏منطقة الشريجة التابع لمحافظة لحج ‏والمحاذية لمدينة ‏الراهدة، أولى مناطق محافظة تعز.‏

الشارقة 24 – واس:

أكد مصد عسكري يمني، سيطرة قوات الجيش اليمني، على سوق ‏منطقة الشريجة التابع لمحافظة لحج ‏والمحاذية لمدينة ‏الراهدة، أولى مناطق محافظة تعز.‏

وقال إن السيطرة على الموقع جاء ‏عقب معارك عنيفة شنها الجيش ضد ‏ميليشيا الحوثي، وتمكن ‏فيها من دحر المتمردين من السلسلة الجبلية الفاصلة بين ‏منطقتي كرش ‏والشريجة‎‏ بلحج، فيما لا تزال المعارك مستمرة في مناطق ما بعد السوق والواقعة بين ‏محافظتي تعز ولحج.‏

وأضاف أن الجيش استعاد السيطرة على السلسلة الجبلية الفاصلة بين منطقتي كرش والشريجة‎‏ بلحج.‏

وعمدت ميليشيا الحوثي، إلى تدمير الجسور ‏الواقعة شمال منطقة الشريجة أثناء فرارهم، وذلك ‏لإعاقة تقدم ‏الجيش نحو مدينة الراهدة في محافظة تعز.‏

وأشار المصدر إلى أن مقاتلات التحالف شنت عدة ‏غارات لمساندة قوات الجيش في تقدمها، ‏واستهدفت ‏مواقع تمركز الميليشيات التي تكبدت خسائر في ‏صفوف عناصرها وعتادها ‏العسكري.‏