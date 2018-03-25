المصريون يقترعون غداً في الانتخابات الرئاسية

الشارقة 24 – كونا:

تنطلق الانتخابات الرئاسية المصرية غداً الإثنين، في مختلف أنحاء البلاد، وسط إجراءات أمنية مشددة تشارك فيها قوات الجيش والشرطة.

وأعلن الجيش المصري أنه استكمل، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات، الاستعدادات لتأمين اللجان الانتخابية. كما تزينت المدارس التي من المقرر أن تستضيف مقاراً انتخابية بأعلام مصر وبدت التجهيزات واضحة في محيطها.

ويحق لنحو 59 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم، أمام 14 ألف لجنة فرعية موزعة على جميع أنحاء البلاد على مدار الأيام الثلاثة القادمة.

ويخوض السباق الانتخابي، مرشحان اثنان هما الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي مرشحاً لفترة رئاسية ثانية، ورئيس حزب الغد الليبرالي موسى مصطفى.

وسبق انتخابات الداخل إدلاء المصريين في الخارج بأصواتهم داخل 139 مقراً انتخابياً في السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية، توزعت على 124 دولة حول العالم أيام 16 و17 و18 مارس الجاري.

وتشارك كل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، إلى جانب منظمات محلية وإقليمية ودولية، ببعثات مراقبة للانتخابات.