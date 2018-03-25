غارة أميركية استهدفت تجمعات إرهابية جنوبي ليبيا

الشارقة 24 – واس:



أكد المتحدث باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية محمد السلاك، السبت، أن غارة أميركية استهدفت تجمعاً لقيادات إرهابية بمدينة أوباري جنوبي ليبيا، أسفرت عن مقتل إرهابيين اثنين.



وأضاف السلاك عبر حسابه بموقع "توتير" للتواصل الاجتماعي، أن الغارة جاءت بعد تنسيق مباشر بين الولايات المتحدة الأميركية وحكومة الوفاق الوطني الليبية.



من جهة أخرى، قالت القيادة الأميركية في أفريقيا في بيان، إن القوات الأميركية نفذت غارة جوية قرب مدينة أوباري، السبت، وقتلت إرهابيين اثنين.



وأضاف البيان أن الغارة نفذت بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً في طرابلس.