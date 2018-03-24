الجيش اليمني يسيطر على معسكر استراتيجي

الشارقة 24 – واس:
أحكمت قوات الجيش اليمني، سيطرتها على معسكر "طيبة الاسم" الاستراتيجي بمحافظة الجوف والمحاذي لمحافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر عسكرية يمنية، إن قوات الجيش فرضت سيطرتها الكاملة على معسكر وجبال طيبة الاسم، بمديرية برط العنان شمال غربي المحافظة، بعد أربعة أيام من الحصار المفروض على عناصر الميليشيات الحوثية داخله.
وكان الجيش اليمني قد أطلق عملية عسكرية في 20 من الشهر الجاري بالمحافظة، تهدف لاستكمال تحريرها من الميليشيات الإيرانية.
وتستخدم الميليشيات المعسكر نقطة تجمع لمقاتليها، وحشد التعزيزات إليه من صعدة وغيرها من المناطق، حيث أنه يفصل بين محافظتي صعدة والجوف.