يفصل بين محافظتي الجوف وصعدة

الجيش اليمني يسيطر على معسكر استراتيجي

  • السبت 24, مارس 2018 في 6:52 م
  • عناصر من الجيش اليمني خلال تحرير المعسكر
    عناصر من الجيش اليمني خلال تحرير المعسكر
حررت قوات الجيش اليمني، ‏معسكر "طيبة الاسم" الاستراتيجي بمحافظة الجوف ‏والمحاذي لمحافظة صعدة شمالي اليمن.‏
الشارقة 24 – واس:
 
أحكمت قوات الجيش اليمني، سيطرتها على ‏معسكر "طيبة الاسم" الاستراتيجي بمحافظة الجوف ‏والمحاذي لمحافظة صعدة شمالي اليمن.‏
 
وقالت مصادر عسكرية يمنية، إن قوات الجيش فرضت سيطرتها ‏الكاملة على معسكر وجبال طيبة الاسم، بمديرية ‏برط العنان شمال غربي المحافظة، بعد أربعة أيام ‏من الحصار المفروض على عناصر الميليشيات ‏الحوثية داخله.
 
وكان الجيش اليمني قد أطلق عملية عسكرية في ‏‏20 من الشهر الجاري بالمحافظة، تهدف ‏لاستكمال تحريرها من الميليشيات الإيرانية.‏
 
وتستخدم الميليشيات المعسكر نقطة تجمع ‏لمقاتليها، وحشد التعزيزات إليه من صعدة ‏وغيرها من المناطق، حيث أنه يفصل بين ‏محافظتي صعدة والجوف.‏