الجيش اليمني يسيطر على معسكر استراتيجي

الشارقة 24 – واس:

أحكمت قوات الجيش اليمني، سيطرتها على ‏معسكر "طيبة الاسم" الاستراتيجي بمحافظة الجوف ‏والمحاذي لمحافظة صعدة شمالي اليمن.‏

وقالت مصادر عسكرية يمنية، إن قوات الجيش فرضت سيطرتها ‏الكاملة على معسكر وجبال طيبة الاسم، بمديرية ‏برط العنان شمال غربي المحافظة، بعد أربعة أيام ‏من الحصار المفروض على عناصر الميليشيات ‏الحوثية داخله.

وكان الجيش اليمني قد أطلق عملية عسكرية في ‏‏20 من الشهر الجاري بالمحافظة، تهدف ‏لاستكمال تحريرها من الميليشيات الإيرانية.‏

وتستخدم الميليشيات المعسكر نقطة تجمع ‏لمقاتليها، وحشد التعزيزات إليه من صعدة ‏وغيرها من المناطق، حيث أنه يفصل بين ‏محافظتي صعدة والجوف.‏