ولي عهد السعودية يصف العلاقات مع أميركا بالقوية

الشارقة 24 – واس:





وصف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، العلاقة السعودية-الأميركية بالمتينة والقوية، منوهاً بالشراكة الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

جاء ذلك في كلمة له، خلال حفل العشاء، الذي أقيم بمناسبة الاحتفاء بالشراكة السعودية الأميركية في مجال الأمن المشترك على مدى 70 عاماً الماضية، في قاعة أندرو ميلون واستضافته سفارة المملكة العربية السعودية لدى واشنطن.

وتحدث ولي العهد السعودي عن تاريخ المملكة، مستعرضاً بدايات العلاقات الرسمية السعودية الأميركية، وما وصلت إليه في الوقت الحالي من تعاون وثيق في شتى المجالات، مؤكداً أهمية الدور السعودي والأميركي في مختلف الملفات، مشيراً إلى أهمية استغلال الفرص المستقبلية لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات.

وفي ذات السياق، ألقى السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز كلمة ثمّن خلالها جهد كل من أسهم في بناء وتوطيد أواصر العلاقة بين البلدين الصديقين، وشارك في الاحتفاء بالشراكة السعودية الأميركية، منوهاً بدور قيادتي البلدين في مختلف العقود، وسعيهم المتواصل لتعزيز تلك العلاقة.