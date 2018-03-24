التحالف العربي يعيد الأمل إلى اليمنيين

الشارقة 24 – وام:

نجح التحالف العربي لدعم الشرعية، في وأد طموحات الهيمنة الإيرانية على اليمن، واختطافه والعبث بمقدراته ومستقبل شعبه، وتحويله إلى شوكة في الخاصرة الخليجية والعربية.

ففي الـ25 من مارس 2015 واستجابة لطلب الحكومة الشرعية في اليمن، استطاع التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، وبمشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وضع حد لهذه الطموحات وبتر ذراع الحوثي الإيرانية، في تعبير واضح عن إرادة عربية سياسية وعسكرية موحدة عنوانها "الحزم".

وفي موازاة، ذلك قضى التحالف العربي على البنية التحتية لتنظيم القاعدة الإرهابي الذي كان يتخذ من اليمن منطلقاً لاستقطاب عناصر متطرفة ونقطة انطلاق لهجمات إرهابية من شأنها تهديد أمن المنطقة والعالم.

في السياق، ذاته عمل التحالف العربي على تأمين سلامة حركة الملاحة في باب المندب أحد أهم المضائق في العالم.

وقدم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن دروساً عسكرية في فنون القتال والإعمار في آن واحد، فبينما كانت عمليات التحرير تجري وفق المخطط لها وتؤتي أكلها في دحر الحوثيين والقاعدة، كانت أيادي الخير ممتدة بالأمل والعطاء، الأمر الذي كان له أثره الإيجابي على استعادة الحكومة الشرعية لقدراتها وإنهاء مأساة الشعب اليمني، الذي عانى من عمليات التخريب الممنهجة لميليشيات الحوثي.

والبداية كانت برسالة وجهها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي للسعودية وقادة الخليج، طالباً فيها التدخل لحماية اليمن، حيث جاء الرد سريعاً في أواخر مارس 2015 بإطلاق عاصفة الحزم، ومنذ ذلك الحين، لعبت دول التحالف دوراً بارزاً في إنقاذ اليمن من ميليشيات الحوثي أحد "وكلاء" إيران في المنطقة.