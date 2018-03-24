105 آلاف مدني يغادرون الغوطة الشرقية في سوريا

الشارقة 24 – وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 105 آلاف شخص، غادروا الغوطة الشرقية في سوريا، منذ أن بدأت القوات الحكومية هجوماً قبل شهر، لانتزاع السيطرة على المنطقة، وأن 700 آخرين خرجوا، يوم السبت.

وأشارت إلى عمليات إجلاء خلال "الهدنات الإنسانية"، وإلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحليف الرئيسي للرئيس السوري بشار الأسد، قد أمر بوقف إطلاق النار لمدة خمس ساعات يومياً، وفتح ممر إنساني للسماح للمدنيين بالخروج من الغوطة.

ودخلت القوات السورية، مدينة حرستا بالغوطة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام السورية الرسمية، لتوسع بهذا سيطرة الحكومة في الجيب المعارض سابقاً.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا": إن وحدات من الجيش العربي السوري بدأت بإزالة السواتر وفتح الشوارع في مدينة حرستا، تمهيداً لدخول عناصر الهندسة وتمشيطها وتطهيرها من مخلفات مسلحي المعارضة.

وجرى الجمعة، إعلان حرستا مدينة خالية من أي وجود مسلح من المعارضة، بعد خروج الدفعة الثانية من مسلحي أحرار الشام وعائلاتهم الرافضين للمصالحة إلى محافظة إدلب.