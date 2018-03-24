استشهاد ضابط وإصابة 4 بمحاولة فاشلة لاغتيال مدير أمن الإسكندرية

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلن مصدر أمني مصري، يوم السبت، استشهاد ضابط شرطة وإصابة 4 آخرين، جراء انفجار سيارة مفخخة بالقرب من فندق بمحافظة الإسكندرية، شمال البلاد.

وقال المصدر: "انفجرت سيارة مفخخة في شارع المعسكر الروماني بوسط الإسكندرية بالقرب من فندق تيوليب، حيث تسبب الانفجار بخسائر في المباني والسيارات بالمنطقة وسقوط شهيد وعدد من الجرحى".

وأشار إلى أن السيارة المفخخة، كانت تستهدف موكب مدير أمن الإسكندرية، ولكنه فشل في تحقيق هدفه، لافتاً إلى أنه تم فرض طوَّق أمني في المكان، وانتقل خبراء المفرقعات، وتم إبلاغ المعمل الجنائي، لبيان مكونات العبوة الناسفة في السيارة.