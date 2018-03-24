"العمال الكردستاني" يعلن انسحابه من سنجار بشمال العراق

الشارقة 24 – رويترز:

أكدت مصادر في شمال العراق الجمعة، أن مسلحي حزب العمال الكردستاني، سينسحبون من منطقة سنجار العراقية، بعد أن هددت تركيا بعمل عسكري عبر الحدود ضدهم.

وحمل حزب العمال الكردستاني السلاح ضد الدولة التركية على مدى عقود، وصرح الرئيس رجب طيب أردوغان الإثنين، أنهم يقيمون قاعدة جديدة في سنجار، وحذر من أن القوات التركية ستهاجم إذا لزم الأمر.

وحصل حزب العمال الكردستاني على موطئ قدم له في سنجار في 2014، بعد أن دخل لمساعدة الأقلية اليزيدية، التي تعرضت لهجوم من متشددي تنظيم داعش الإرهابي.

وصرح بيان أصدرته منظومة المجتمع الكردستاني الجمعة أن القوات تدخلت في سنجار لإنقاذ اليزيديين من الإبادة الجماعية، وبعد ثقتها في تحقيق هذا الهدف، تنسحب القوات من سنجار.

ومنظومة المجتمع الكردستاني، هي تجمع فضفاض يشمل حزب العمال الكردستاني، وحزب الاتحاد الديمقراطي، وحزب الحياة الحرة الكردستاني، وحزب الحل الديمقراطي الكردستاني.

ولم يتضح متى سيبدأ انسحاب المسلحين، وقال مصدر في المنطقة إن جماعات محلية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، ستبقى موجودة في سنجار.

وصرح مصدر في وحدات مقاومة سنجار، وهي حليف محلي لحزب العمال الكردستاني، أن الانسحاب سيبدأ قريباً.

وتعتبر تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، ويحتفظ الحزب بوجود في سلسلة جبال قنديل قرب الحدود العراقية مع إيران، منذ عقود، واعتبر أردوغان الإثنين أن قاعدة "قنديل ثانية" تؤسس في سنجار، إلى الغرب من السلسلة الجبلية.

وأضاف أن تركيا طلبت من الحكومة العراقية تطهير المنطقة من المسلحين، وحذر من أن القوات التركية ستشن حملة عسكرية "إذا طال الأمر أكثر من ذلك".