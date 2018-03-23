الأمم المتحدة تتعهد بدعم "المهجرين" من الغوطة الشرقية

الشارقة 24 – وام:

أكدت الأمم المتحدة مواصلة دعمها للمهجرين من الغوطة الشرقية، الذين تم نقلهم الخميس، إلى ملاجئ جماعية في ريف دمشق.

وقالت إن الملاجئ التي استضافت منذ يوم الخميس ما يزيد عن 66 ألف شخص ليس لديها القدرة أو البنية التحتية لاستيعاب هذا العدد الكبير من الأشخاص الذين لا يزالوا يصلون إليها حتى اللحظة.

وأوضحت أنه وعلى الرغم من أنها ليست مسؤولة عن إدارة هذه الملاجئ، إلا أنها قامت بالتعاون مع شركائها بتعبئة لتوفير الاستجابة السريعة لاحتياجات هؤلاء الأشخاص سواء من المواد الغذائية أو غير الغذائية كالمأوى وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة والصحة والحماية.