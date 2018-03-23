ما يزيد عددهم عن 66 ألف

الأمم المتحدة تتعهد بدعم "المهجرين" من الغوطة الشرقية

  • الجمعة 23, مارس 2018 في 11:53 م
  • امرأة تحمل طفلة أثناء نزوح المدنيين من مدينة دوما في الغوطة الشرقية
    امرأة تحمل طفلة أثناء نزوح المدنيين من مدينة دوما في الغوطة الشرقية
تعهدت الأمم المتحدة، بمواصلة دعم الأشخاص الذين تم إجلاؤهم أمس الخميس، من ديارهم في الغوطة الشرقية إلى ملاجئ جماعية في ريف دمشق.
الشارقة 24 – وام:
 
أكدت الأمم المتحدة مواصلة دعمها للمهجرين من الغوطة الشرقية، الذين تم نقلهم الخميس، إلى ملاجئ جماعية في ريف دمشق.
 
وقالت إن الملاجئ التي استضافت منذ يوم الخميس ما يزيد عن 66 ألف شخص ليس لديها القدرة أو البنية التحتية لاستيعاب هذا العدد الكبير من الأشخاص الذين لا يزالوا يصلون إليها حتى اللحظة.
 
وأوضحت أنه وعلى الرغم من أنها ليست مسؤولة عن إدارة هذه الملاجئ، إلا أنها قامت بالتعاون مع شركائها بتعبئة لتوفير الاستجابة السريعة لاحتياجات هؤلاء الأشخاص سواء من المواد الغذائية أو غير الغذائية كالمأوى وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة والصحة والحماية.