فلسطين ترفض اشتراطات "الكونجرس" حول المساعدات

الشارقة 24 – واس:

أكد المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني، يوسف المحمود في بيان، الجمعة، رفض وإدانة الحكومة الفلسطينية لاشتراط الكونجرس الأميركي، وقف مخصصات الشهداء والأسرى مقابل استمرار دفع المساعدات الأميركية لمؤسسات الدولة الفلسطينية.

وأضاف البيان: "إن من الواجب على الكونجرس الأميركي المطالبة بإنهاء الاحتلال ووقف معاناة الشعب الفلسطيني، والاشتراط على سلطات الاحتلال بوقف المساعدات عنها إذا استمرت في احتلالها واستيطانها، لأن الاحتلال هو الذي يتسبب في اراقة دماء أبناء شعبنا وزجهم في سجونه".

وأوضح المتحدث، أن الشهداء والأسرى بالنسبة للشعب الفلسطيني وأمتنا وقضيتنا، هم رموز مقدسة للحرية والنضال والكفاح والانحياز إلى الكرامة الإنسانية ورفض الخنوع والذل، وكل تلك الصفات هي صفات إنسانية نبيلة، وهي حق مكفول لكل أبناء البشرية ولا تباع ولا تشترى بكل أموال الدنيا.