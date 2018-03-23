اليمن: انتزاع مواقع استراتيجية في محور الشريجة بين لحج وتعز

الشارقة 24 – وام:

بإسناد من قوات التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن، حققت قوات الجيش اليمني والحزام الأمني والمقاومة تقدماً كبيراً في محور الشريجة على الحدود بين محافظتي لحج وتعز.

ونجحت القوات في استعادة مواقع استراتيجية في منطقة الشريجة من ميليشيات الحوثي الإيرانية، منها جبل حمالة والهشمة والسنترال، وهي مواقع مهمة تطل على الخط الرابط بين الشريجة والراهدة التابعتين لمحافظة تعز.

وبدأ الجيش اليمني وقوات الحزام الأمني والمقاومة عملية عسكرية برية وجوية، مدعومة من قوات التحالف بآليات عسكرية ثقيلة وغطاء جوي، حيث توجهت القوات باتجاه جبهتي كرش وحمالة نحو أماكن تمركز الميليشيات في ضربات قاضية أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، وكبدتهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وتعتبر الشريجة المدخل الشرقي لمحافظة تعز، وتحريرها سيكون له تأثير كبير في سقوط جبهات أخرى من سيطرة ميليشيات الحوثي الإيرانية الانقلابية، كما إن العملية العسكرية ستسهم في فك الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي عن محافظة تعز.

واستهدفت مقاتلات التحالف تمركزات الحوثيين في ظل استمرار المواجهات واستهداف مواقع الميليشيات وسط اندحار الحوثيين، حيث تمكنت القوات من السيطرة على جبل السنترال، مما أسفر عن أسر عدد من مسلحي الميليشيات والعثور على عدد كبير من الأسلحة والذخائر التي كانت تنوى استخدامها ضد المدنيين وسط انهيار في صفوفهم جراء العملية العسكرية النوعية.

ومن جهة أخرى، تمكنت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن، وبإسناد ودعم من القوات المسلحة الإماراتية من تدمير زورقين مفخخين لميليشيات الحوثي الإيرانية قرابة الساحل الغربي لليمن كانت تستهدف استخدامهما في تنفيذ عمليات إرهابية بإحدى أهم ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

ويمثل استخدام ميليشيات الحوثي الإيرانية الزوارق السريعة المفخخة والألغام البحرية توثيقاً جديداً لاستهدافهم حركة الملاحة الدولية والتجارة العالمية في البحر الأحمر في تحد واضح للمجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة والقوانين والمواثيق الدولية، وتأكيداً على طبيعتها الإرهابية والعدائية ليس للمجتمع اليمني فقط بل لدول العالم كافة.

وتصر ميليشيات الحوثي الإيرانية، على استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر الذي تمر منه أكثر من 12 % من التجارة العالمية، حيث هددت بشكل صريح بتصعيد استهدافها لحركة الملاحة في البحر الأحمر التي أكدت في بيان لها العام الماضي أنها ستحوله إلى "ساحة حرب"، وذلك عقب فشل استهدافها لميناء المخا بقارب مفخخ.

وتواصل القوات المسلحة الإماراتية المشاركة ضمن قوات التحالف العربي، تأمين الساحل الغربي لليمن، وممر الملاحة الدولية على البحر الأحمر، باعتبار أن المليشيات تستخدم الموانئ اليمنية في تهريب الأسلحة وإرسال الزوارق المفخخة التي تهدد حركة التجارة الدولية في واحدة من أهم الممرات الدولية، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من العمليات العسكرية الرامية إلى تأمين السواحل اليمنية على البحر الأحمر والتي تعد الشريان التجاري الاستراتيجي لدول العالم كافة.