السيسي: سنحتفل قريباً بالنصر على خوارج العصر

الشارقة 24 – وام:

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أن مواجهة الإرهاب أشرف مهمة على الإطلاق لتحقيق الأمن والأمان للشعب المصري، مشيراً إلى ضرورة استخدام كل القوة ضد كل من تسول له نفسه أن يرفع السلاح ضد أي مصري، مؤكداً على أن عقيدة الجيش المصري الأصيلة هي حماية الشعب والوطن وليس الاعتداء على أحد.

جاء ذلك، خلال زيارته اليوم إحدى القواعد الجوية في سيناء، حيث التقى عدداً من عناصر القوات المسلحة والشرطة المصرية المشاركين في العملية الشاملة "سيناء – 2018"، إضافة إلى عناصر من مقاتلي القوات المسلحة والشرطة المتمركزة بسيناء.

وقال الرئيس المصري "إننا سنأتي هنا قريباً للاحتفال بالنصر على خوارج هذا العصر"، منوهاً إلى أن عملية التنمية في سيناء ستتحقق، وأن الدولة المصرية تضع نصب أعينها الاستمرار في تنميتها والتي تقدر تكلفتها بـ 275 مليار جنيه، مشيراً إلى الانتهاء من إنشاء مطار مدني بسيناء كأحد دعائم التنمية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الرئيس المصري، أن مؤسسات مصر بأكملها مكلفة بالحفاظ على الدولة وكيانها ووجودها، مشدداً على أنه لن يترك مصر عرضه للضياع أو الهدم.