البحرين تلقي القبض على 7 متهمين بإحراق دورية أمنية

الشارقة 24 – وام:





تمكنت شرطة المباحث الجنائية في البحرين، من القبض على 7 أشخاص مشتبه بتورطهم في واقعة احتراق دورية أمنية، بالقرب من مدخل قرية الدراز، يوم الأربعاء الماضي، ما أسفر كذلك عن إصابة أحد رجال الأمن.





ونقلت وكالة أنباء البحرين، عن مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية قوله: "إنه إثر إحراق الدورية الأمنية باشرت الأجهزة المختصة بأعمال البحث والتحري، والتي أسفرت عن تحديد هوية الأشخاص السبعة، والقبض عليهم وبحوزتهم كاميرات بها مقاطع مصورة لمراحل تنفيذ العملية، بالإضافة إلى عدد من الأدلة التي تم تحريزها".





وأشار إلى أنه يجري اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة.