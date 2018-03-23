بإسناد التحالف... الجيش اليمني يتقدم بجبهة كرش في لحج

الشارقة 24 – وام:

بإسناد من قوات التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن، نجحت قوات الجيش اليمني والمقاومة في تحقيق التقدم بجبهة كرش بمحافظة لحج، والسيطرة على رأس التيوام والكعيدات والساقية المحيطة شرق، وشمال الهشمة وجبل الأحمر، واستعادتها من قبضة ميليشيات الحوثي الإيرانية في عملية عسكرية سريعة وخاطفة .

وبدأ الجيش اليمني والمقاومة عملية عسكرية برية وجوية، مدعومة من قوات التحالف بآليات عسكرية ثقيلة وغطاء جوي، حيث توجهت القوات باتجاه جبهة كرش نحو أماكن تمركز الميليشيات، ووجهت ضربات نوعية قاصمة، أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، كما استهدفت المدفعية مواقع الحوثيين في رأس المالحة، وأدت إلى تكبدهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح .