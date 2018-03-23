الجيش اليمني يسيطر على مواقع استراتيجية شمال "لحج"

الشارقة 24 – واس:

سيطر الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، الخميس، على مواقع استراتيجية في جبهة كرش شمال محافظة لحج (جنوباً)، عقب مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية الرابعة النقيب محمد النقيب قوله "إن الجيش الوطني اليمني والمقاومة تمكنا من السيطرة على مرتفعات الكعيدات والتوميات وساقية الجيش القريبة من منطقة الشريجة إثر عملية عسكرية نوعية ناجحة، أسفرت عن خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوف الميليشيات"، مؤكداً على دور مقاتلات التحالف العربي في تحقيق هذا التقدم.