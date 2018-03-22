"التعاون الإسلامي" والأمم المتحدة تبحثان الأوضاع في اليمن

الشارقة 24 – وام:

بحث الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ومارتن غريفيث المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن، وأكدا أهمية التنسيق والتشاور والمشاركة العملية بين الجانبين، لإنجاح مهمة المبعوث، بإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية.

وأكد العثيمين، خلال اللقاء، الذي جمعه والمبعوث الدولي، دعم المنظمة لجهوده، من أجل الوصول إلى حل سياسي دائم للأزمة اليمنية، وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، والحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وشدد على التزام المنظمة الكامل، بدعم وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، واستتباب الأمن والاستقرار فيه.

على صعيد آخر، ناقش العثيمين، ورئيس السنغال ماكي صال، في العاصمة داكار، التحضيرات والترتيبات الجارية، لعقد الدورة الحادية عشرة، للجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية "الكومياك"، التابعة للمنظمة.

ونوّه العثيمين، خلال اللقاء، بالدور القيادي والمحوري للرئيس السنغالي، في تحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيداً بالسنغال لدورها البارز في المنظمة، وإسهامها الفاعل في تعزيز التضامن الإسلامي المشترك، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وثمن رئاستها للجنة "الكومياك".

وتناقش الدورة الحادية عشرة، للجنة المقرر عقدها في العاصمة السنغالية داكار، منتصف مايو المقبل، التعاون بين الدول الأعضاء، في مجال دعم الإنتاج السينمائي، بما في ذلك إجراءات تنظيم مهرجان سينمائي للمنظمة، لتمكين الروابط الثقافية بين الدول الأعضاء، وإنشاء جائزة لأحسن الأعمال السينمائية.