14 قتيلاً على الاقل في تفجير سيارة مفخخة في مقديشو

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

قالت مصادر حكومية وشهود، إن 14 شخصاً على الأقل قتلوا، وأصيب 22 عندما وقع انفجار خارج فندق مزدحم بالعاصمة الصومالية مقديشو يوم الخميس أعقبه إطلاق نار.

وتحدث شهود، عن انفجار "هائل" في ساعة الذروة في جادة مكة المكرمة أحد الشوارع الرئيسية المزدحمة بالعاصمة، وذلك قبالة فندق يخضع لحراسة مشددة، يرتاده عدد من المسؤولين الحكوميين.

وقال عبد العزيز علي إبراهيم المتحدث باسم الحكومة، "سجل انفجار قوي هنا وعدد الضحايا حتى الآن 14 قتيلاً، إضافة إلى عدد من الجرحى"، مشيراً إلى أن الحصيلة يمكن أن ترتفع.

وأكد شاهد آخر، أن أغلب الضحايا كانوا من سائقي "التكتك"، إضافة إلى أشخاص توقفوا قرب المكان لشرب الشاي، مشيراً إلى تضرر مبان.

وتبنى تنظيم الشباب المتطرف على الفور الاعتداء، بحسب موقع سايت الأميركي.