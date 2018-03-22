محمد بن سلمان يبحث في أميركا تعزيز التعاون الدفاعي

الشارقة 24 – وام:

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، يوم الخميس، في واشنطن مع جيمس ماتيس وزير الدفاع الأميركي، العلاقات السعودية-الأميركية، وأوجه التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين، وفرص تطويره، خاصة في الجانب الدفاعي والعسكري، وما يتعلق بتعزيز القدرات الدفاعية، وتعميق الشراكة الثنائية، وفق رؤية المملكة 2030.

واستعرض الجانبان، مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وجهود البلدين المبذولة بشأنها، بما فيها محاربة الإرهاب، ومكافحة التطرف، إلى جانب عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وآليات التنسيق الثنائي، تجاهها بما يعزز من الأمن والاستقرار في المنطقة.