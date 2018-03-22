22 قتيلاً في غارات على سوق في إدلب شمال غرب سوريا

من حوادث القصف الجوي على محافظة إدلب، أرشيفية

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن 22 مدنياً قتلوا الخميس، في غارات استهدفت سوقاً في بلدة بمحافظة إدلب في شمال غرب سوريا.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "سقط القتلى في غارات يرجح أن طائرات روسية نفذتها مستهدفة بلدة حارم في ريف إدلب الشمالي"، مشيراً إلى إصابة آخرين بجروح.

ويأتي ذلك، غداة مقتل 20 مدنياً بينهم 16 طفلاً في غارة نفذتها طائرات لم يعرف ما إذا كانت سورية أو روسية قرب مدرسة في قرية كفر بطيخ في ريف إدلب الشرقي، وفق المرصد.

وتشكل محافظة إدلب مع أجزاء من محافظات محاذية لها إحدى مناطق اتفاق خفض التوتر الذي تم التوصل اليه في مايو في أستانا برعاية روسيا وإيران، حليفتي دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة، وبدأ سريان الاتفاق عملياً في إدلب في سبتمبر الماضي.