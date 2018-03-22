بدء أول عملية إجلاء لمقاتلين معارضين من الغوطة الشرقية

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أفاد التلفزيون السوري الرسمي، بخروج 1824 شخصاً بينهم 319 مقاتلاً من حرستا في الغوطة الشرقية، في أول عملية إجلاء تتم بموجب اتفاق، توصلت إليه فصائل معارضة الأربعاء بعد مفاوضات مع روسيا.

وتتجمع الحافلات التي تقل المدنيين والمقاتلين، في منطقة تماس بين المعارضة وقوات النظام، قبل أن تنطلق إلى مناطق سيطرة الجيش ومنها إلى إدلب في شمال غرب سوريا.

وستستغرق الطريق إلى إدلب ساعات طويلة.

وقال مصدر عسكري "من المتوقع أن يخرج اليوم الخميس نحو ألفي شخص بينهم 700 مسلح في دفعة أولى على متن 40 حافلة"، على أن تخرج آخر دفعة غداً الجمعة.

وكان من المفترض أن تبدأ عملية الإجلاء عند الساعة السابعة صباحاً "05.00 ت غ"، لكنها تأخرت ساعات.

وبالتزامن مع عملية الإجلاء، تواصل القصف الجوي والمدفعي، مسفراً عن مقتل 20 مدنياً في مناطق أخرى في الغوطة الشرقية التي تمكن الجيش السوري من السيطرة على أكثر من 80 في المئة من مساحتها، بينما قتل أربعة مدنيين في دمشق في قصف من مقاتلي المعارضة.