مقتل المطلوب الرئيسي في تفجير موكب الحمد الله في غزة

خلال عملية القبض على المشتبه به الرئيسي في محاولة اغتيال رئيس الوزراء الحمد الله في غزة

الشارقة 24 – د.ب.أ:



أعلنت وزارة الداخلية في غزة اليوم الخميس، مقتل المشتبه به الرئيسي بتفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الأسبوع الماضي وأحد مساعديه واثنين من عناصرها خلال اشتباك مسلح.



وقال بيان صادر عن الوزارة، إنها حددت هوية المتهم الرئيس في تنفيذ عملية التفجير وهو "أنس عبد المالك أبو خوصة"، وتم إعلان الاستنفار الأمني في وزارة الداخلية لتعقب آثاره واعتقاله.



وأوضح البيان، أنه في إطار عمليات البحث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان المطلوب أبو خوصة ومساعديه، وشرعت بعملية أمنية صباح اليوم الخميس في غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.