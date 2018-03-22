محمد بن سلمان يلتقي أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي

الشارقة 24 – وام:



اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مقر إقامته بالعاصمة الأميركية واشنطن، مع ويل هيرد وجورج هولندج ومايك جالايجر من الحزب الجمهوري، ومن الحزب الديمقراطي براندن بويل، ورؤساء شركات بوينج وريثيون ولوكهيد مارتن وجينرال داينامكس.



وجرى خلال الاجتماعين، استعراض علاقات الصداقة السعودية الأميركية والشراكة الثنائية وفرص تطويرها وفق رؤية المملكة 2030، علاوة على استعراض مستجدات الأوضاع والجهود المشتركة تجاهها بما فيها محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة، فضلاً عن سبل تنمية التعاون التجاري وتطوير التقنية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية.