وزير الخارجية اليمني يجدد موقف بلاده الداعم لجهود السلام

الشارقة 24 – واس:



جدد وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، أمس الأربعاء، موقف الحكومة الشرعية في اليمن الداعم لجهود تحقيق السلام.



وأشار خلال لقائه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث، أن الحكومة اليمنية ستدعم جهوده لتحقيق السلام كما دعمت المبعوث السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مؤكداً أن الحكومة تتطلع للعمل مع المبعوث الجديد من أجل تحقيق السلام العادل والشامل القائم على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً وعربياً ودولياً.



وأوضح وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الحكومة تنتظر أن يتم تنفيذ خطوات جدية للتهيئة للدخول في مشاورات شاملة تفضي لتحقيق سلام مستدام، وليس تأجيلاً لدورات العنف، لافتاً إلى أن الحكومة اليمنية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تقدموا بخطة الاستجابة الإنسانية والتي تهدف لإيصال المساعدات الإنسانية إلى كل مناطق اليمن بما فيها المناطق التي تسيطر عليها المليشيات الانقلابية المدعومة من إيران.