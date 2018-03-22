ألمانيا تدين العملية العسكرية التركية في سوريا

الشارقة 24 – رويترز:

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الأربعاء، إن الهجوم العسكري التركي في مدينة عفرين بشمال سوريا غير مقبول، وانتقدت روسيا لأنها "تقف موقف المتفرج" من الهجمات المتواصلة من جانب قوات الأمن السورية على الغوطة الشرقية.



وفي كلمة أمام مجلس النواب "البوندستاج"، قالت ميركل إن حكومتها تدين أيضاً الضربات الجوية على الغوطة الشرقية "بأشد العبارات"، مشيرة إلى القوات الموالية للحكومة السورية، وملقية باللوم أيضاً على روسيا لأنها لم تكبح جماح الأحداث.



وانتقلت ميركل إلى القتال في عفرين وقالت: "إن تصرفات تركيا غير مقبولة رغم ما لديها من بواعث قلق أمنية"، وتابعت: "أدين هذا أيضاً بأشد العبارات".