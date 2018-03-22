خسارة عفرين تلقي بظلالها على احتفالات أكراد سوريا بالنوروز

الشارقة 24 – أ ف ب:

حوّل الأكراد احتفالاتهم بعيد النوروز، يوم الأربعاء، إلى مناسبة تجمع فيها الآلاف في مدينة القامشلي، في شمال شرق سوريا، تضامناً مع مدينة عفرين، التي سيطرت عليها القوات التركية، يوم الأحد.

وتجمع آلاف الأكراد، مرتدين ثيابهم التقليدية، وأشعلوا النيران في وسط مدينة القامشلي، رافعين اللافتات والصور التي تربط بين العيد ومدينة عفرين، جاء في بعضها "مقاومة عفرين ستصبح نوروز الشعوب"، و"بروح نوروز سنرفع وتيرة المقاومة وسننتصر في عفرين".

وعلى منصة وضعت في مكان الاحتفال، علقت صور عناصر من وحدات حماية الشعب الكردية، قتلوا خلال المعارك التي دامت نحو شهرين في منطقة عفرين، التي تُعد واحدة من الأقاليم الثلاثة التي أعلن منها الأكراد إدارتهم الذاتية، قبل سنوات في شمال وشمال شرق سوريا.