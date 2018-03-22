السجن المؤبد والمشدد لـ 22 إخوانياً في مصر

الشارقة 24 - د ب أ:

قضت محكمة مصرية، يوم الأربعاء، بالسجن المؤبد والمشدد على 22 شخصاً، في قضية تعرف إعلامياً بـ "لجان العمليات النوعية المتقدمة" للإخوان.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، تسعة متهمين بالسجن المؤبد، و13 متهماً بالسجن المشدد 10 سنوات، وحدثين بالسجن ثلاث سنوات في القضية المعروفة بـ "لجان العمليات النوعية المتقدمة".

وكانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهمين، أنهم في غضون الفترة من مطلع عام 2014، وحتى 28 مارس 2016 بمحافظة القاهرة، قام المتهمون من الأول وحتى الثالث بتولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان، والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة، في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.