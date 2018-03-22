السجن لفترات متفاوتة لـ 19 أردنياً بتهم إرهابية

الشارقة 24 – أ ف ب:

حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية، يوم الأربعاء، بالسجن عشرة أعوام، بحق اثنين من الأردنيين، بعد إدانتهما بالتخطيط لتفجير سفارات أجنبية في عمان.

وحكم القاضي على المتهمين، بالأشغال 10 أعوام، بعد إدانتهما بـ "تصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية"، و"المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية"، و"الترويج لأفكار جماعة إرهابية".

وبحسب لائحة الاتهام، فإن المتهمين من مؤيدي تنظيم "داعش" الإرهابي.

من جانب آخر، أصدرت المحكمة، أحكاماً بالسجن لفترات متفاوتة، راوحت بين عامين و15 عاماً، بحق 17 أردنياً أدينوا بقضايا منفصلة، وتهم مختلفة بينها "الترويج لأفكار إرهابية"، و"محاولة الالتحاق بجماعات مسلحة"، و"الالتحاق بجماعات إرهابية مسلحة"، في إشارة إلى "داعش".