معارضون سوريون يوافقون على إخلاء حرستا

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن مصدر بالمعارضة ومسؤولون بالحكومة السورية، يوم الأربعاء، أن معارضين سوريين سيخلون مدينة محاصرة في الغوطة الشرقية، في أول اتفاق من نوعه، في المعقل الأخير لمقاتلي المعارضة قرب العاصمة دمشق.

وقالت المعارضة: إن مقاتلين من حركة أحرار الشام، التي تسيطر على مدينة حرستا، وافقوا على إلقاء أسلحتهم، مقابل العبور الآمن إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة، في شمال غرب سوريا، وعفو حكومي عن الأشخاص الذين يرغبون في البقاء، وأضافت أن نحو 1500 مسلح و6 آلاف من أفراد أسرهم، سينقلون إلى محافظة إدلب على دفعتين، اعتباراً من الخميس.