مقتل 20 سورياً بقصف جوي في إدلب

الشارقة 24 – وكالات:

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الجوي الذي استهدف منطقة بريف إدلب الشمالي، إلى 20 قتيلاً، بينهم 16 طفلاً .

وقال المرصد، إن" القتلى سقطوا جراء قصف من طائرة حربية، لا يعلم ما إذا كانت روسية أم تابعة للنظام، استهدف منطقة كفر بطيخ بريف إدلب الشمالي".

وتابع المرصد، تواصل أعداد الشهداء المدنيين ارتفاعها في منطقة كفر بطيخ، نتيجة المجزرة الدامية التي نفذتها طائرات حربية باستهداف للمنطقة الواقعة في القطاع الشرقي من ريف إدلب، حيث ارتفع إلى 20 على الأقل عدد الشهداء، بينهم 16 طفلاً، أعمارهم تتراوح بين عامين و11 عاماً، بالإضافة لثلاث سيدات، ومن ضمن الشهداء 15 من عائلة واحدة، و3 آخرين من عائلة ثانية.