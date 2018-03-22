السجن 8 أشهر لعهد التميمي في معتقلات الاحتلال

الشارقة 24 – رويترز:

كشف موقع صحيفة "هاآرتس" الإلكتروني في الكيان الصهيوني، أن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي، التي تحاكم بتهمة صفع جندي صهيوني، قبلت يوم الأربعاء، اتفاقاً قضائياً، سيتم بموجبه الحكم عليها بالسجن ثمانية أشهر.

وأصبحت عهد التميمي "17 عاماً"، بطلة في أعين الفلسطينيين، بعدما صورت والدتها الواقعة، ونقلتها مباشرة على موقع فيسبوك لتسجل انتشاراً واسعاً.

ووقع الحادث يوم 15 ديسمبر الماضي، أمام منزلها في قرية النبي صالح بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مواقع إخبارية صهيونية، أنه بناء على الاتفاق القضائي، فإن عهد التميمي ستقر بالذنب مقابل تخفيف الاتهام، ومن ثم العقوبة إلى السجن ثمانية أشهر.