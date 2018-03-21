الزياني: ندعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن

الشارقة 24 – كونا:

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأربعاء، عن دعم ومساندة جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيس لإعادة إحياء العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسي يحفظ أمن اليمن واستقراره وسيادته.

جاء ذلك خلال لقاء الزياني بالمبعوث الأممي الجديد بمناسبة تعيينه في هذا المنصب، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته الدبلوماسية، معرباً عن شكره وتقديره للجهود المخلصة التي بذلها سلفه إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وجرى خلال الاجتماع بحث آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في الجمهورية اليمنية والجهود المطلوبة لإعادة إحياء المفاوضات السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216 والسبل الكفيلة بتكثيف الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين.