المالكي: استهداف إحدى مقاتلات "التحالف" باليمن

الشارقة 24 – واس:





أفاد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي بتعرض إحدى مقاتلات التحالف في منطقة العمليات لإطلاق صاروخ دفاع جوي من داخل مطار صعدة.

وأوضح العقيد المالكي أن الطائرة المقاتلة قامت باستكمال تنفيذ مهمتها بمنطقة العمليات والتعامل مع مصادر النيران وعودتها للقاعدة الجوية والهبوط بسلام.

وبين العقيد المالكي أن ما تعرضت له طائرة التحالف عبارة عن صاروخ دفاع جوي لم يكن موجوداً ضمن القدرات العسكرية للدفاع الجوي اليمني، والتي تم تدميرها من قبل قوات التحالف، بعد سيطرة الميليشيات الحوثية على الأسلحة الثقيلة والنوعية، ما يثبت استمرار تهريب النظام الإيراني الداعم للميليشيات الحوثية الإرهابية لأسلحة نوعية، في تحد واضح وصريح للقرارات الأممية بما فيها القرار (2216).