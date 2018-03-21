الاحتلال يتبنى قصف مفاعل نووي سوري قبل 11 عاماً

الشارقة 24 – وكالات:

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، مسؤوليتها عن تدمير مفاعل نووي سوري، قبل 11 عاماً في محافظة دير الزور، شمال شرق سوريا.

وقالت قوات الاحتلال في بيان، نشرته وسائل إعلام تابعة للكيان الصهيوني إن ثمانية مقاتلات حربية من طراز "أف 15"، و"أف 16"، إلى جانب طائرات استطلاع، أسقطت 17 طناً، من المتفجرات على المنشأة النووية في موقع الكبر، خلال هجوم خاطف، استغرق أربع ساعات، في السادس من شهر سبتمبر عام 2007.

وجاء اعتراف الكيان، بعد 11 عاماً، من وقوع القصف، بسبب أمر رقابي عسكري صهيوني، كان يحظر بموجبه على أي مسؤول صهيوني التحدث بشأن العملية.

ونشر جيش الاحتلال، مقطع فيديو للقصف الجوي، وزعم أن "طائرات سلاح الجو قصفت مفاعلاً نووياً كان في مراحل إقامته المتقدمة، لتزيل تهديداً نووياً على الكيان، والمنطقة كلها".