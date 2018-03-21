ولي العهد السعودي يناقش مع قيادات الكونغرس الأميركي الأوضاع في المنطقة

الشارقة 24 – وام:

عقد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في مقر الكونغرس بواشنطن، الليلة الماضية، اجتماعات ثنائية موسعة مع قيادات وأعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب في مختلف اللجان، ناقش خلالها العديد من القضايا.

وتضمنت النقاشات مستجدات الأوضاع في المنطقة بما فيها جهود التعاون في محاربة الإرهاب والتصدي للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران التي تهدد استقرار المنطقة، علاوة على مجالات التعاون بين البلدين خاصةً في الجوانب الاقتصادية والتنموية وفقاً لرؤية المملكة 2030 .

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن ولي العهد التقى كلاً من رئيس مجلس النواب الأميركي بول راين وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل، وعقد اجتماعاً آخر مع زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، كما التقى كلاً من زعيم الأغلبية بمجلس النواب كيفن مكارثي، ونائب زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ ورؤساء لجان العلاقات الخارجية والأمن الداخلي في مجلس الشيوخ ورؤساء لجان الشؤون الخارجية والأمن الداخلي والاستخبارات في مجلس النواب وكبار الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الاستخبارات بمجلس النواب.

وأضافت الوكالة أن قادة الكونجرس من الحزبين أكدوا خلال اللقاءات دعمهم للعلاقة التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية.