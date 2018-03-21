مجلس الأمن يدين استخدام "الكيماوي" في سوريا

الشارقة 24 – وام:



أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، عن إدانتهم المتكررة، إزاء الاستخدام المتواصل للأسلحة الكيماوية في سوريا، وجددوا موقفهم الداعي إلى وضع آلية لمحاسبة جميع المسؤولين عن تلك الأعمال.



جاء ذلك، خلال تصريحات أدلى بها رئيس المجلس لهذا الشهر، المندوب الدائم السفير الهولندي كارل فان أوستروم، في أعقاب اجتماع مغلق عقده المجلس، مع رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، والممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، حول التقدم المحرز في نزع الأسلحة الكيماوية السورية.



وجدد السفير أوستروم، باسم أعضاء المجلس، تأكيده على ما يشكله استخدام الأسلحة الكيماوية، من انتهاك خطير للقانون الدولي، وشدد على ضرورة أن يخضع جميع المسؤولين، من أفراد أو كيانات أو مجموعات أو حكومات، عن أي استخدام لتلك الأسلحة، للمساءلة القانونية.



من جانبه، أكد مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أحمد أوزومجو، أن بعثة تقصي الحقائق بشأن هذه المسألة، تمكنت من جمع العديد من العينات، وإجراء حوالي ألف تحليل، وقد أرسلت العينات التي توصلت إليها إلى مختبرات متخصصة لتحليلها مرة أخرى.



وأضاف "إذا ثبتت النتائج فسنعتبرها مؤكدة، وإذا كانت هناك اختلافات، فسنرسل مجموعة ثالثة إلى مختبرات أخرى، وهذا لم يحدث قط حتى الآن"، وتابع "هناك عدة مزاعم تنظر فيها البعثة حول استخدام الكلور، بعضها تنسب إلى الحكومة السورية، والبعض الآخر إلى جماعات معارضة".



وفيما يتعلق بعفرين، أشار أوزومجو إلى وجود بعض المزاعم، التي نظرت فيها البعثة، بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية، لكنها لم تجد أدلة كافية لمتابعة التحقيق.