السلمي يشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي

الشارقة 24 – وام:



يشارك البرلمان العربي، بوفد برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان، في اجتماعات الدورة الـ 138 للاتحاد البرلماني الدولي، خلال الفترة من 24 إلى 28 مارس الجاري، في مدينة جنيف بسويسرا.



وقال البرلمان في بيان: إن السلمي سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للدورة الـ 138 للاتحاد البرلماني الدولي، يُطالب فيها بقيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، عاصمتها مدينة القدس على حدود عام 1967م، مؤكداً موقفه الثابت تجاه مدينة القدس المحتلة، وعدم المساس بوضعها القانوني والتاريخي، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومشدداً على ضرورة المحافظة على استمرار رسالة "الأونروا" وتقديم الدعم اللازم لها والربط الدائم بين إنهاء عملها وبين تنفيذ القرار رقم 194 القاضي بعودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين.